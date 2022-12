Caro bollette | addio Logge del Grano ' Il Comune ci ha lasciato da soli'

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Domani si spegneranno le luci del mercato agricolo, passo indietro per i costi delle settanta aziende 'Abbiamo chiesto interventi, confronti: mai ascoltati'. Lanciano un appello al sindaco: 'C'è ...

Adnkronos

Se il tetto al prezzo del gas dovesse produrre effetti benefici sulla situazione energetica, potrebbe anche accadere un miracolo: parte delle risorse finanziarie destinate alpotrebbero ...Domani si spegneranno le luci del mercato agricolo, passo indietro per i costi delle settanta aziende 'Abbiamo chiesto interventi, confronti: mai ascoltati'. Lanciano un appello al sindaco: 'C'è ... Manovra, Simoncini: "Inserire ecobonus al 110% contro il caro bollette" Fortune Italia ha potuto visionare in anteprima il report annuale 2022 del commercio al dettaglio di Confesercenti.Domani si spegneranno le luci del mercato agricolo, passo indietro per i costi delle settanta aziende "Abbiamo chiesto interventi, confronti: mai ascoltati". Lanciano un appello al sindaco: "C’è ancor ...