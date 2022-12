‘Caro Babbo Natale ’ | la letterina più bella | ignorata e forse mai esaudita

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Mentre in questi giorni Gabriele, il bimbo di 5 anni diventato ormai famoso in tutta Italia dopo il nostro articolo sulla sua– poi ripreso da tutte le testate nazionali – sta giocando con i suoi Lego, c’è qualcun altro che ha scritto a. Ma la sua lettera, purtroppo, non è stata legata a palloncini rossi e non è finita in nessun posto dove essere trovata da qualcuno che potesse esaudire il desiderio espresso nelle righe della missiva. Scrive la lettera perma finisce a Pratica di Mare: ”Ecco Gabriele e i suoi regali” A scriverla è Mariella Tarquini, presidente della Rete SupeRare, insieme al Consiglio Direttivo. E si rivolge a tutte le istituzioni, con la speranza di dare un futuro migliore alle persone più fragili, a partire dai bambini, un futuro migliore. E, ...

