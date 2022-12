TGCOM

Leggi Anche, Strasburgo boccia l'Italia: riveda la legge sull'ergastolotocchi Caino durante le feste fa tappa nelle- Nelle intenzioni degli organizzatori, il 'visitare i carcerati' non è solo un'opera di misericordia, ha lo scopo anche di ascoltarli, ...... Ministro, a differenza dei colleghi del Terzo Polo, sulla prescrizione non le voteremo... Basta andare nelle nostre, per rendersene conto. Non ricordatevene, con toni da sceriffi, solo ... Carceri, Nessuno tocchi Caino in visita nei penitenziari durante le Feste Il "Viaggio della speranza" nei luoghi di pena italiani dei dirigenti dell'associazione Rita Bernardini, Sergio D'Elia, Elisabetta Zamparutti, Roberto Giachetti e Umberto Baccolo ...Forse per poter costruire un discorso sincero sui carceri minorili e più in generale sul sistema carcerario italiano, bisognerebbe partire da un assunto che in pochi hanno il coraggio di pronunciare: ...