Carburanti | l’amara sorpresa per gli italiani dal 1 gennaio del 2023

(Di venerdì 30 dicembre 2022), bruttaper glidal primo. Ilsi aprirà con una pessima notizia per gli. Il 31 dicembre 2022 terminano infatti gli sconti sulle accise che il Governo Meloni aveva prolungato anche se con una riduzione rispetto a quanto fatto dal precedente esecutivo a guida Mario Draghi. Il taglio delle accise era stato deciso lo scorso marzo quando il prezzo dell’energia era schizzato alle stelle a seguito della guerra in Ucraina. Naturalmente assieme al caro energia glihanno dovuto affrontare il caro. Una situazione esplosiva considerando anche il fatto che gli stipendi nel Belpaese sono praticamente fermi da 30 anni. E con l’inflazione a oltre 10% si capisce come la situazione sia diventata ...

Cronaca Qui

La risposta è stata secca e: "No grazie, non vi fate ... Correva'anno 2012 - 2013. La Lega era al 3%. Rischiava di restare ...di euro non basta) e sulla riduzione dello sconto sui(da ...... che però prosegue: "Belle le buone intenzioni,e beffarda ... Try viewing the content again later ", riporta'ADUC. Bonus ...trasporti Lo scopo è contrastare'aumento del prezzo deie ... La stangata sul cenone: bollette e benzina costano quasi 4mila euro a famiglia