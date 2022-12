(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il governo non ha confermato per il 2023 la misura che era già stata ridimensionata a novembre. Il 312022 sarà l’ultimo giorno in cui si potrà fare il pieno con lo. Ma i prezzi sono ai minimi da giugno 2021

Associazioni consumatori calcolano aumento trasporto su gomma pari a 5.2 miliardi L'eliminazione di questa misura sembrerebbe favorita dal prezzo basso deiche stiamo vivendo in questo ... Carburanti, addio allo sconto: il 31 dicembre scade il taglio delle accise su diesel e benzina La misura sembrerebbe favorita dall'attuale basso prezzo dei carburanti. Le associazioni di consumatori calcolano però un aumento dei costi di trasporto su gomma pari a 7,3 miliardi di euro. Nella Man ...Il governo non ha confermato per il 2023 la misura che era già stata ridimensionata a novembre. Il 31 dicembre 2022 sarà l'ultimo giorno in cui si potrà fare il pieno con lo sconto. Ma i prezzi sono a ...