Capodanno sulla neve in FVG | gli impianti aperti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Temperature medie in risalita e poca: anche glidel Friuli Venezia Giulia sono costretti a fare i conti con il meteo e, in vista di fine anno e dell’inizio del 2023, ci saranno alcune modifiche alle aperture. Pur rimanendo operativi tutti e sei i poli del Friuli Venezia Giulia, in alcuni comprensori sono state disposte le chiusure di alcune piste per la carenza di, in particolare alle quote più basse. Non manca però la voglia di sciare sulle piste della regione: dal 26 dicembre PromoTurismoFVG registra una presenza quotidiana di almeno 15mila appassionati, dove in questi giorni i comprensori più “gettonati” sono stati quelli di Tarvisio, Zoncolan e Piancavallo. GLIDA OGGI AI PRIMI DI GENNAIO Da domani ai primi giorni di gennaio, in attesa del prossimo ...