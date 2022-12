Capodanno | i consigli della Polizia per festeggiare in sicurezza

AGI - Agenzia Italia

Questi idella polizia per festaggire ilin sicurezza. (Fonte polizia) (NPK) 30 dicembre 2022Scatta l'operazionesicuro a Cagliari, e la polizia è in prima linea per quanto riguarda i botti, il consumo ... e ci sono regole eda seguire divieti da rispettare. Niente guida dopo ... I consigli dei medici di base per evitare il Covid a Capodanno Il 2023 si apre in festa con Roma Capodarte. Domenica 1° gennaio, infatti, dalle 11.00 del mattino fino a sera, oltre 70 appuntamenti attendono romani e turisti, tra concerti speciali, visite guidate, ...L'Oipa ha stilato un decalogo per prevenire che i fidi amici a quattro zampe possano rimanere danneggiati in qualche modo dai festeggiamenti in vista dell'ultimo giorno del 2022 Come di consueto, il p ...