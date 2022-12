Capodanno al cinema | da vedere Le otto montagne | Fabio De Luigi e Rumore bianco

Leggi su amica

(Di venerdì 30 dicembre 2022)al? Ottima idea. ecco cosa vi consigliamo di guardare in questo weekend speciale. Tra film in sala, come Le, e quelli in streaming: a voi la scelta. Una commedia anomala e impastata di fantastico. E un film in alta quota, tratto da un romanzo di successo. I due film dain sala questo weekend sono Tre di troppo di e conDe(in sala dall’1 gennaio) e Leda Paolo Cognetti (premio Strega 2017). Infine, in streaming, vi consigliamodi Noah Baumbach con Adam Driver e Greta Gerwig, tratto da Don De Lillo. Buone visioni e, soprattutto, buon anno! #DaNonPerdere a ##InSala e #InStreaming Il film da ...