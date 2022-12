Capodanno a Roma | “Intensificato il trasporto pubblico per il concerto al Circo Massimo”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “In occasione dei festeggiamenti per il2023 e in particolare per ilorganizzato dal Campidoglio al, per agevolare l’afflusso e il deflusso dei cittadini, Atac ha previsto l’intensificazione delle corse dei bus e delle Metro A, B, B1 e C”, così in una nota l’Assessorato alla Mobilità diCapitale. “In particolare, per la giornata del 31 dicembre sono potenziate le linee bus delle principali direttrici verso il centro fino alle ore 21 – ultima partenza dai capolinea – mentre alcune linee bus effettuano servizio fino alle ore 2.30. Le linee metro A, B, B1 e C saranno potenziate ed effettueranno l’ultima corsa dai capolinea alle ore 2.30. Dopo le ore 2.30, le linee metro e la ferrovia regionale-Lido saranno sostituite dalle linee bus notturne ...