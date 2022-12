Capodanno 2023 | ecco i menù dei ristoranti stellati | 1450 euro da Heinz Beck | 250 – 700 da Alessandro Borghese con dj set di Pierpaolo Pretelli

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Per il cenone di fine anno va forte il granchio blu. Lo propongono le avanguardie della gastronomia. Sta attaccando l’ecosistema perché è una specie aliena ma è anche buona da mangiare: lo hanno scoperto gli chef che sempre più spesso la propongono ai buongustai. Tradizione o innovazione? Tasche piene o tasche vuote? Meditazione interiore o tuffo nell’oblio tanto domani è il nuovo anno e si ricomincia da capo? Ci sono molti modi per interpretare San Silvestro. Ma il comun denominatore è sempre lo stesso: le gambe sotto il tavolo, una tovaglia sulla quale adagiare le portate, un buon vino da assaporare aspettando la mezzanotte. Si può puntare su piatti tradizionali, le ostriche e il caviale, lo zampone e il cotechino. Oppure sul granchio blu del ristorante. Con le immancabili lenticchie, che si dice portino soldi nell’anno nuovo (ma per pagare certi cenoni ci vorrebbero in anticipo ...

