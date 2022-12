Capezzone ridicolizza Pd e M5s | “Sul reddito di cittadinanza fanno i comunisti coi soldi degli italiani” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo la conferenza stampa di Giorgia Meloni, grillini e Pd «hanno le soluzioni “buone” solo ora che sono all’opposizione»: così Danielein studio a Controcorrente ha liquidato in poche efficacissime parole gli esponenti dem e pentastellati, che avevano contestato le misure del governo di centrodestra. +++Ieri a @controcorrentv #controcorrente+++ Clippino 4 (grazie @il latinista) La conferenza stampa di Giorgia Meloni, grillini e Pd che hanno le soluzioni “buone” solo ora che sono all’opposizione, scontro in studio suldihttps://t.co/AlaQc8iqJ4 LEGGI ANCHE Il "femminismo" della Meloni: «Le quote rosa non servono, spazio alle donne che meritano» Meloni gela la Fusani: "Sui rave party non torno indietro. Ora si rispettano le regole" () — Daniele...