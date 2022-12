Cancro colon che ha colpito Pelé | appello gastroenterologi a prevenzione

ilmessaggero.it

Pel morto all'et di 82 anni all'Hospital Israelita Albert Einstein di San Paolo, dove era in cura per unal. Dal suo ricovero nella struttura, avvenuto a fine novembre, le sue condizioni ...In genere associato a quello del retto, tanto da essere chiamato 'al" retto ', nella maggior parte dei casi tale malattia, come spiegato dall'AIRC, è legata alla trasformazione maligna ... Pelé e il tumore al colon: sintomi, cause, cure e aspettative di vita del male che ha ucciso O Rey La commozione sui social. Il re del calcio morto a 82 anni. SPECIALE Lunedì la veglia funebre e martedì i funerali. E il Cristo Redentore diventa verdeoro per la leggenda del calcio Eredi si divideran ...Pelè, morto a 82 anni nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, era affetto da cancro al colon. Il punto del gastroenterologo ...