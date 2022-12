(Di venerdì 30 dicembre 2022) L'interadi Fort Erie, in, si è congelata: le abitazioni di questa zona dell'Ontario sono completamente ricoperte di. È successo a causa della tempesta polare che in questi ...

ilmessaggero.it

L'intera città di Fort Erie, in, si è congelata: le abitazioni di questa zona dell'Ontario sono completamente ricoperte di ghiaccio. È successo a causa della tempesta polare che in questi giorni ha colpito duramente il Nord ...Arriva qualche segnale di ripresa anche dai turisti di, Brasile e Cina, anche se per ora si tratta ditimida ripresa. In particolare, le città e i centri d'arte dovrebbero registrare un ... Canada, una città ricoperta totalmente dal ghiaccio: lo spettacolo è mozzafiato Sono 40-45 le coppie che dalla Ciociaria arrivano a Roma, portando l’inconfondibile suono natalizio. «Così la nostra musica si rinnova ed entra nelle case e nelle piazze della gente ancora oggi» ...Due esopianeti a 218 anni luce dalla Costellazione della Lira potrebbero essere abitabili grazie alla presenza importante di acqua sulle loro superfici ...