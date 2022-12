Cambogia | sale a 25 numero vittime in incendio casinò

Agenzia ANSA

E' salito ad almeno 25 il bilancio delle vittime dell'incendio scoppiato ieri notte in un hotel casinò a Poipet, città nel nord - ovest della Cambogia al confine con la Thailandia. Lo riferiscono le autorità locali. Phnom Penh, 30 dic 07:27 - (Agenzia Nova) - Il bilancio di un incendio divampato in un albergo e casinò a Poipet, località della Cambogia al confine con la Thailandia, è salito a 25 vittime. Le fiamme ...