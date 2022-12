Calendario United Cup tennis 2023 | programma 31 dicembre | orari | ordine di gioco | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nell’ultimo respiro dell’anno assisteremo a una serie di incontri decisamente interessanti nellaCup, nuova competizione per nazioni a squadre miste in Australia che vede ai nastri di partenza giocatori e giocatrici di livello assoluto. Una competizione a cui è presente l’Italia che però domani non scenderà in campo, ma l’interesse non mancherà per le formazioni coinvolte. A Sydney tutto inizierà dalle 00.00 italiane nella sfida tra Germania e Repubblica Ceca. Con questo confronto ci sarà il ritorno in un torneo ufficiale di Alexander Zverev, infortunatosi gravemente alla caviglia nel corso della semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal. Un lungo stop per lui e la partita contro Jiri Lehecka sarà un buon modo per testare la propria condizione. Parlando poi proprio di Nadal, Rafa sarà l’altra attrazione di giornata, guidando la sua Spagna, dalle 05.30 ...