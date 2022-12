(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilsarà un anno particolare per il: dal 23 giugno al 2 luglio a Cracovia, in Polonia, si disputeranno i Giochi Europei, preceduti, dal 20 al 28 maggio a Durban, in Sudafrica, dalle World Table Tennis Championships Finals, l’equivalente dei Mondiali senior individuali. A livello continentale dal 10 al 17 settembre si disputeranno gli Europei a squadre a Malmö (Svezia), mentre il primo grande torneo stagionale sarà il Singapore Smash, previsto dal 7 al 19 marzo, infine tra il 29 ottobre ed il 5 novembre è previsto il WTT Champions Frankfurt a Francoforte (Germania).07-19 marzo, Singapore Smash, Singapore (Singapore) 20-28 maggio, World Table Tennis Championships Finals (individuali) Durban (Sudafrica) 23 giugno-02 luglio, Giochi Europei, Cracovia ...

Dopo la sfida odierna, ilprevede nel primo trimestre del 2023 dapprima Repubblica Ceca - Portogallo, poi l'Italia andrà in trasferta in Repubblica Ceca per l'ultima sfida del ...Dopo la sfida odierna, ilprevede nel primo trimestre del 2023 dapprima Repubblica Ceca - Slovacchia, poi l'Italia andrà in trasferta in Slovacchia per l'ultima sfida del raggruppamento. Calendario tennistavolo 2023: date, programma, tutti gli eventi da non perdere