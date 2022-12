Calenda | ' La legge Bonafede non è spazza corrotti ma spazza giustizia | siamo contro'

Agenzia Nova

La premier questo progetto lo coltiva da tempo , seppur in segreto , e per realizzarlo punta - sisu La Stampa - ad una bicamerale esile , ma non inconsistente: 15 o 20 parlamentari al massimo ......unaspazzagiustizia non spazzacorrotti. Imputati a vita che pagano le lentezze della magistratura. Una roba decisamente sovietica". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo. ... Calenda: “Questa legge di Bilancio è indecorosa” Il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, spiega perché è contro la legge Bonafede sulla prescrizione e ha deciso di votare per il suo superamento ...Partecipa al sondaggio di Money.it: qual è il tuo giudizio sulla legge di Bilancio realizzata dal governo Meloni e ora approvata in maniera definitiva dal Parlamento