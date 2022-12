Calciomercato Milan | Zaniolo nel mirino dei rossoneri

(Di venerdì 30 dicembre 2022)è tra gli obiettivi in casa rossonera se non si dovesse trovare l’accordo sul rinnovo di Leao Tra i nomi accostati alc’è quello di. Il centrocampista potrebbe non rinnovare con la Roma e isono alla finestra. Secondo quanto riportato da Il Messaggero se non si dovesse riuscire a rinnovare il contratto di Leao entro la primavera e se il giallorosso non prolungherà con il club capitolino il club rossonero proverà a puntarci anche se c’è da battere la concorrenza della Juventus. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Ilguarda in casa Salisburgo per rinforzare la rosa della prossima stagione. Piacciono molto, infatti, il danese Kjaergaard e lo svizzero Okafor.1 Tra le spine in casanel mercato di gennaio c'è sicuramente la situazione di Timouè Bakayoko. Il centrocampista francese è vero e proprio problema per il club rossonero: la scorsa estate, pur sapendo di non ... Milan, novità sul futuro di Rebic: c'è il prezzo Anche Pippo Inzaghi ha celebrato Pelè, leggenda brasiliana scomparsa all'età di 82 anni. L'ex attaccante del Milan ha postato una foto insieme a O Rei sui propri profili ...L'ex-centrocampista del Milan, Clarence Seedorf, ha voluto ricordare con questo lungo messaggio Pelè, scomparso oggi: "Le parole non potranno mai coprire tutti i sentimenti con la ...