Calciomercato | 5 occasioni da cogliere al volo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La sessione diinvernale è ormai alle porte e le squadre hanno gli occhi puntati sui gioielli disponibili sulla piazza. Nonostante il ds Giuntoli abbia più volte fatto sapere di non voler concludere importanti operazioni di mercato a gennaio, anche il Napoli è attento ai profili disponibili per non lasciarsi sfuggire importanti. In L'articolo

Today.it

...dei trasferimenti più importanti dell'ultimoestivo. L'attaccante dei Reds ha realizzato 9 gol in stagione ma è spesso criticato in Inghilterra per aver sprecato tantissimeda ...AL COSPETTO DEL GRIFO - Un paio di questi episodi legano Pelè a Genova, culla del calcio italiano in cui la Perla Nera si esibì in due, a distanza di dieci anni una dall'altra. Prima da ... Calciomercato Atalanta, il sostituto di Malinovskyi può arrivare dalla Francia La sessione di calciomercato invernale è ormai alle porte e le squadre hanno gli occhi puntati sui gioielli disponibili sulla piazza. Nonostante il ds ...Calciomercato Juventus, un occasione mondiale per i i bianconeri, adesso il destino potrebbe riportarlo in Serie A: i dettagli. Il futuro del giocatore potrebbe rivederlo protagonista in Serie A. Un ...