Calcio | media Arabia Saudita | CR7 ha firmato con l' Al Nassr fino al 2025 2

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) - Ronaldo continuerebbe a giocarea 40 anni, vestendo così la quinta maglia diversa in carriera dopo Sporting Lisbona, Real Madrid, Juventus e Manchester United, quest'ultimo salutato a novembre con la risoluzione del contratto. CR7 troverebbe all'Al-Rudi Garcia, ex allenatore della Roma che oggi guida la formazione araba, seconda a -2 dalla capolista Al Shabab. Fondato nel 1955 dai fratelli Hussein e Zaid Al-Jabaa, l'Al-ha vinto nella sua storia nove campionati arabi, l'ultimo nel 2019. Tra le sue file ci sono l'ex Napoli Ospina, il capitano del Camerun Vincent Aboubakar, e l'ex Bayern Luiz Gustavo.

