“Buon anno” | gli auguri di Putin a un big di casa nostra | un terremoto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Vladimirnon si è dimenticato di Silvio Berlusconi. Anzi, il leader di Forza Italia è stato l'unico politico italiano a cui il presidente russo ha fatto glidi felicenuovo. Tutto è nato da una domanda venuta fuori nel corso del consueto incontro con la stampa al Cremlino: al portavoce Dimitri Peskov è stato chiesto seavrebbe fatto gliai leader occidentali, come segnale distensivo. “No, non lo farà - è stata la risposta secca di Peskov - queste nostre controparti non inviano loro stesse congratulazioni. In realtà non abbiamo contatti con loro ora. E date le azioni ostili che intraprendono su base continuativa, il presidente non si congratulerà con loro”. L'agenzia moscovita Interfax ha però diffuso un elenco di personalità politiche alle quali ...