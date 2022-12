Borse | Wall Street e le europee chiudono in recupero Milano +1 | 2% | ma da gennaio ha perso oltre il 13%

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Piazza Affari ha chiuso in rialzo la penultima seduta dell'anno in testa alle altre, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,2% a 24.056 punti L'articolo proviene da Firenze Post.

...dell'anno si è chiusa in rialzo per leeuropee, che cercano cosi' di limitare i danni di un 2022 da dimenticare. L'indice Ftse Mib è salito dell'1,1% e il Dax dell'1% In recupero anche...europee positive nel finale della penultima seduta dell'anno. L'indice Stoxx 600 sale dello 0,... Positivi anche i listini Usa, conStreet in rialzo di circa l'1% e il Nasdaq del 2,5%. La ... Le Borse di oggi, 27 dicembre. I listini Ue chiudono deboli, non ... Clima di cautela sui mercati azionari, che si avviano a chiudere il loro anno peggiore dal 2008 (al tempo della crisi dei mutui subprime). Euro debole ma sopra 1,06 dollari. In netto calo il petrolio, ...L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha completato l'ultima sessione del 2022 totalmente ingessato, con una variazione pari a zero su base percentuale, ...