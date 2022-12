Bonus Gennaio in busta paga | ecco il forte aiuto per i lavoratori conto il carovita

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Vediamo come funziona il2023 ine vediamo soprattutto come aumenta lo stipendio. Teoricamente il primo2023 è un giorno di festa ma come sappiamo il Capodanno quest’anno cade di domenica e come già è stato previsto per il giorno di Natale che è accaduto di domenica anche per il giorno del Capodanno viene considerata una festività non goduta. O meglio per essere precisi sono proprio i contratti collettivi di lavoro chiamano queste festività “festività non godute”. festività non godute (I Love Trading)Quindi quando si lavora nel giorno festivo spetta uno stipendio chiaramente maggiorato. Quando c’è un giorno festivo il lavoratore dipendente ha diritto proprio ad astenersi dall’attività lavorativa ma in modo retribuito. Quindi c’è il giorno di riposo ma si mantiene ...