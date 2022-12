Bonus bollette da 600 euro per i lavoratori | chi ne ha diritto e come funziona la misura

The Wam

... come la sospensione dei distacchi per morosità delle utenze di luce e gas, la garanzia per la rateizzazione lunga delle, l'aumento, su base progressiva, dell'importo deisociali, il ......negativi innescati dal caroe di fare un regalo speciale ai propri collaboratori, condividendo con loro i successi. Ciascuno dei 20 professionisti della società, infatti, riceverà un... Bonus bollette: tutti gli aiuti nella legge di bilancio 2023 Molti dipendenti ricorderanno il 2022 per il bonus straordinario contro il carovita erogato dalle imprese in un momento storico complicato per la crisi energetica, l’inflazione e il caro bollette.Confermati diversi benefici, tra cui quello per lo psicologo e quello per intervenire sulle barriere architettoniche. Estesa la fascia Isee per accedere agli aiuti del settore elettrico e del gas ...