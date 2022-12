Bon Ton Capodanno | gli abiti per essere eleganti durante le feste

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Si avvicina la serata più lunga dell’anno e con essa iggiamenti di rito. Sia che scegliate di trascorrerla con amici a casa, o fuori in qualche locale alla moda, il quesito che aleggerà tra i vostri pensieri è come vestirsiquesta occasione speciale. Il Bon Ton dici viene in soccorso per selezionare l’outfit migliore. L’importante è scegliere die raffinati, non solo nei vestiti, ma anche nei modi. “Quando la donna veste bene sa che l’uomo la considera attraente come se non indossasse niente.” (Christian Dior).come vestirsi, i consigli dalla nostra rubrica Velvet Wedding & Bon TonBon ton di: consigli per il dress code Casa o ristorante non fa differenza, il 31 dicembre è un giorno speciale che ci ...