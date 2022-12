Bollette più care con il decreto Milleproroghe | ultime news e cosa potrebbe cambiare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il rischio che leaumentino sembra farsi concreto. Il rinnovo dei contratti di luce e gas comporta il rischio che gli importi dellepossano addirittura quadruplicarsi. Tutti gli utenti che hanno i contratti in scadenza e che dovranno scegliere società del mercato libero, si troveranno a fare i conti con tariffe molto più. Il provvedimento dell’Antitrust sembrava aver bloccato i rinnovi, ma il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione della decisione presa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Solo i clienti di Iren che hanno un contratto scaduto o in scadenza, non si potranno opporre al rinnovo e potranno cerun nuovo operatore o valutare una proposta di Iren, gli altri utenti, legati ad altre società, resteranno sospesi almeno fino al pronunciamento del Tribunale ...