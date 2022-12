Bollette | Antitrust corregge i provvedimenti | vietati i rincari | ma solo se le offerte non sono in scadenza La conferma del Milleproroghe

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla vicenda Iren e in concomitanza con la pubblicazione del decretoin Gazzetta Ufficiale, l'torna suicautelari che aveva adottato nei confronti di alcuni fornitori di energia elettrica e gas in merito alle prassi di modificare unilateralmente i ...

Il Fatto Quotidiano

L'ha parzialmente confermati i provvedimenti cautelari dell'nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie per presunte modifiche unilaterali illegittime delle condizioni ...Leggi Anche, prezzi bloccati fino al 30 giugno: la norma contenuta nel decreto ... Il Consiglio di Stato si era espresso dopo il ricorso di Iren contro i provvedimenti cautelari dell', ... Bollette, retromarcia dell’Antitrust sull’aumento delle tariffe per chi ha un contratto in… Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, arriva la conferma ufficiale con la pubblicazione del decreto Milleproroghe che permette alle società fornitrici di modificare unilateralmente le condizioni di ...L'Antitrust da l'ok alle misure contro diverse società energetiche che hanno cambiato i contratti in modo unilaterale, ma esclude il caso dei rinnovi. La conferma arriva nel decreto Milleproroghe.