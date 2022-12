Blu Basket fuori ai quarti di Coppa Italia | vince Cento 68-66

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La Blucede alla Tramecdopo una lunga rincorsa. Dopo un avvio complesso la squadra di Finelli ha la forza di ritornare in partita portandosi anche in vantaggio, ma il tiro della vittoria di Clark finisce sul ferro e il percorso termina ai. Alle finali dici vanno gli emiliani. Biancoblù che partono con Giuri, Marini, Clark, Lombardi e Marcius, mentreinizia la gara con Moreno, Marks, Toscano, Archie e Berti. I ragazzi di Mecacci iniziano con le marce alte e mettono a segno un parziale di 8-0. Treviglio subisce il colpo e segna dal campo con Marini, che nel terzo periodo dovrà uscire per infortunio. Con la tripla di Giuri all’8? i lombardi tornano sotto di un solo punto, ma il canestro allo scadere di Tomassini chiude la frazione sul +5 per i ...

