Birmania | altri sette anni di carcere per Aung San Suu Kyi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 30 dic – Sono tempi sempre più difficili per gli oppositori dei regimi socialisti di mezzo mondo. Mentre in Europa la sinistra gioca a fare la libertaria, a Oriente i suoi riferimenti politici continuano ad attuare una repressione figlia delle dittature novecentesche. L’ex leader birmanaSan Suu Kyi, democraticamente eletta dopodi prigionia, si trova ancora agli arresti domiciliari. La giustizia birmana è tornata ad abbattersi sulla paladina dei diritti delle minoranze birmane, da quando la giunta militare del Paese l’ha estromessa dal governo nel febbraio 2021. Da allora,San Suu Kyi ha affrontato 18 mesi di processi con 19 accuse che vanno dalla corruzione alla sua condotta, giudicata dai militari rossi troppo “sovversiva”. Una vita di prigionia Oggi la combattiva martire asiatica è stata condannata per le ...

Agenzia ANSA

