Bigon | Napoli | toccare la rosa ad oggi non ha tanto senso' '

(Di venerdì 30 dicembre 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Riccardo, ex direttore sportivo del. Queste le sue parole: Come approccerebbe un direttore sportivo al calciomercato odierno? "Dipenderebbe dalle diverse situazioni, dagli obiettivi di un determinato club e dal budget a disposizione. -afferma- A meno che non ci siano grossi problemi, a volte si può anche non intervenire sul mercato. Ma se è necessario dare una sterzata, bisogna smuovere qualcosa per far sì che le dinamiche procedano nel verso giusto". Allora ilnon dovrebbe intervenire sul mercato "Credo chegli equilibri dei calciatori titolari o degli altri presenti innon abbia, considerate le ...

100x100 Napoli

A '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Riccardo, ex direttore sportivo del: Come approccerebbe un direttore sportivo al calciomercato odierno 'Dipenderebbe dalle diverse situazioni, dagli obiettivi di un determinato club e dal budget ...Riccardoè intervenuto in diretta a One Football Station, dove ha parlato dele del suo passato in azzurro da direttore sportivo. Particolarmente significativa la risposta alla domanda su quale ... Bigon: “Calciomercato Toccare la sostanza della rosa del Napoli ... Riccardo Bigon, ex ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di "1 Football Club" sulle frequenze di 1 Station Radio. Allora il Napoli non ...Riccardo Bigon risponde alla domanda se Cavani, Mertens e Higuain sono i suoi tre acquisti maggiori dicendo che ne aggiunge altri due.