Biccy Awards 2022 | l’andamento delle nomination

Leggi su biccy

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilsta per concludersi e così anche la possibilità di votare i vostri preferiti ai. Lesono tutt’ora aperte e avete le ultime ore per dare il vostro contributo. In alcune categorie le percentuali sono piuttosto nette, mentre in altre sono ancora combattute., ecco le: vota! https://t.co/HfwitM5bDr —.IT (@BITCHYFit) December 22,La categoria più votata è quella LGBT+ che vede in vantaggio (in ordine alfabetico, non di preferenza) Drusilla Foer, Nehellenia e Tommaso Zorzi come personaggio LGBT+ dell’anno; mentre i programmi più apprezzati che rappresentano la comunità sarebbero Drag Race Italia, Heartstopper e Un Professore. A ...