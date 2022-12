Benzina | dal primo gennaio finisce lo sconto di 18 centesimi

Quattroruote

Il diesel è invece a 1,689 euro, cioè al minimo31 gennaio 2022. L'attuale taglio - già ridotto a dicembre rispetto ai 30 cent di Draghi - vale per tutti, mentre la scelta del governo è quella di ...Non sono previste proroghe allo sconto sue diesel, introdottogoverno Draghi prima e rinnovato poi fino a fine annogoverno Meloni . La riduzione di circa 18 centesimi - inizialmente di 30 centesimi - sul prezzo dei ... Manovra 2023, benzina e diesel: dal 1 gennaio salta il taglio delle accise sul prezzo - Quattroruote.it Domani 31 dicembre 2022 sarà l'ultimo giorno in cui sarà in vigore il taglio delle accise. Il Governo della Meloni aveva fatto una prororga fino a Capodanno, ma dal 2023 non sarà più possibile avere u ...Lo sconto di 18 centesimi previsto dal Governo di Giorgia Meloni sarà possibile averlo fino all'ultimo dell'anno ...