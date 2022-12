Benedetto XVI | cosa accadrà alla morte di un Papa dimissionario? C' è un solo precedente nella storia

Agenzia ANSA

Il Papa emeritosi trova in condizioni di salute gravi ma stabili. 'La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri', dicono all'ANSA fonti in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae. Il Pontefice ...Le condizioni di salute direstano "stabili", secondo quanto riferisce una fonte direttamente dal Monastero Mater Ecclesiae. Al momento non trapelano ulteriori dettagli se non che il Papa emerito ha continuato ... Benedetto XVI, le condizioni di salute gravi ma stabili - Cronaca Il Papa emerito ha concelebrato la liturgia con monsignor Gaenswein indossando una stola sul camice da degenza ...Papa Francesco ha chiesto di pregare per il suo predecessore: “È molto malato”. Una nota della Santa Sede conferma che “nelle ultime ore si è verificato un ...