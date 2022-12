Beautiful anticipazioni | per Capodanno arriva un doppio triangolo d’amore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Che cosa succederà nelle prossime puntate di? Ve lo raccontiamo con leche ci rivelano proprio la trama delle puntate che salutano il pubblico di Canale 5 a fine 2022.ci aspetta con l‘ultima puntata dell’anno domani, 31 dicembre 2022. La soap americana invece non andrà in onda il primo gennaio 2023. Si torna con la classica programmazione il 2 gennaio ( poi ci sarà di nuovo una pausa il sei gennaio nel giorno della Befana). Come avrete visto in questi episodi che salutano il 2022, alla fine Quinn ha preso la sua decisione: nonostante la proposta di Carter, che le ha chiesto di scappare via insieme, la Fuller ha scelto Eric. E’ innamorata di suo marito e non se la sente di andare oltre. Non vuole ferirlo, non vuole spezzare il suo cuore anche se non può fare a meno di ammettere che anche per Carter, ...