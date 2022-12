Baustelle | ‘Contro il Mondo’ fuori il 5 gennaio | «Il nostro ritorno al criticismo e al rock and roll»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il nuovo singolo deiil, esce il 5: nel mentre, il tour del 2023 è completamente sold out. Funweek.

Il 5 gennaio esce 'il Mondo' per BMG (https://.lnk.to/controilmondoPR), il nuovo singolo dei, il gruppo che ha scritto le regole della musica alternativa in Italia. La formazione composta da ...Il prossimo 5 gennaio esce "il mondo" , il nuovo singolo dei. La formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi a distanza di cinque anni da "L'amore e la violenza vol.2" ( leggi ... “Contro il mondo” è il nuovo singolo dei Baustelle: “È il nostro ritorno al criticismo e al rock and roll”