Basket | Serie A 2022-23 | Reggio Emilia torna a vincere dopo due mesi | Cinciarini e Reuvers decisivi contro Pesaro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) A duedall’ultima distanza dall’ultima vittoria nel campionato diA1/23, la UnaHotelsta a muovere la propria classifica. Il successo è arrivato tra le mura casalinghe del PalaBigila Carpegna Prosciutto Varese, costretta ad un duro stop in un momento invece di buona condizione. La partita scorre sui binari dell’equilibrio nel primo quarto ma è evidente da subito che in campo è scesa unadiversa da quella spenta e remissiva, troppo spesso vista in questa stagione. Andreasi prende da subito le chiavi dell’attacco reggiano, mostrandosi disposto a cercare spesso e volentieri anche la soluzione personale, oltre a coinvolgere come sempre i suoi ...

95 - 76 nel match tra Unahotels Reggio Emilia e Carpegna Prosciutto Pesaro , partita valida per la tredicesima giornata diA di2022/23. Grande vittoria dunque per Reggio Emilia al Palabigi, che permette ai padroni di casa di salire a quota 6 punti in classifica. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In Basket, colpo di coda di Reggio Emilia: Pesaro ko 95-76 La Reggiana, ultima in classifica, batte i marchigiani, lanciati in zona play off, trovando la terza vittoria in campionato. Non basta Cheatman agi ospiti: Reuvers, Anim e Cinciarini protagonisti ...La UNAHOTELS Reggio Emilia deve risollevarsi dall'ultimo posto in classifica e nell'anticipo di questa sera della tredicesima giornata di serie A al PalaBigi (palla a due ore ...