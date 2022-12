(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ultime partite del 2022 per la Serie A1 dinella prima partita del girone di ritorno, che si svilupperà tra gli ultimi giorni di quest’anno ed i primi del prossimo. Negli anticipi del turno due vittorie inha centrato un successo tanto sudato quanto importante a(49-52), mentresi è liberata agevolmente dell’ostacolo( Non si ferma la crisi della Gesam Gas e Luce Le Murache incappa nella dodicesime sconfitta stagionale su quattordici partite di campionato disputate. Dopo un primo quarto giocato straordinariamente dal punto di vista offensivo, l’attacco delle toscane si è arenato completamente da metà partita in poi, scontrandosila difesa organizzata delle ...

OA Sport

...00 Derthona - Universo Treviso 90 - 95 17:30 Trieste - Trento 74 - 68 18:00 Venezia - Sassari 86 - 76 Visualizza LegaSerie A VOLLEY - SERIE A117:00 Conegliano - Perugia Volley 3 - ......00 Derthona - Universo Treviso 90 - 95 17:30 Trieste - Trento 74 - 68 18:00 Venezia - Sassari 86 - 76 Visualizza LegaSerie A VOLLEY - SERIE A117:00 Conegliano - Perugia Volley 3 - ... Basket femminile: Campobasso vince in trasferta a Lucca, tutto facile per Venezia contro Faenza "L'idea è quella di una 'Polisportiva Basilicata', partendo da Potenza": è la traccia di lavoro che si è dato per il prossimo futuro il presidente del Potenza Calcio (serie C, girone C), Donato Macchi ...Torna sul parquet il basket femminile di A1 con le biancorosse de Le Mura che questa sera sfidano Campobasso al Palatagliate: palla a due alle 20 ...