(Di venerdì 30 dicembre 2022) Per il secondo anno consecutivoè adel– Comitato Olimpico Nazionale Italiano - peril percorso di crescita dei giovanidello sport azzurro attraverso la donazione di borse di studio per un valore complessivo pari a 160 mila euro. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal Presidente del, Giovanni Malagò, e dal Presidente di, Ernesto Fürstenberg Fassio. “Tutto nasce da un rapporto personale tra me e il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio: è incredibile la sua attenzione verso il mondo dello sport. Ricordo ancora la sua chiamata dello scorso anno, mi chiese cosa avremmo potuto fare insieme avendo a disposizione dei fondi per lo sport. Nacque l'idea di dare una borsa di ...

Italia Informa

Ecco, quindi, che s econdo il PE i tre titoli più sottovalutati del settore bancario del Ftse Mib sono BPERe Poste Italiane . Per il rapporto prezzo su fatturato , invece, la ...Un progetto in collaborazione con i Musei Vaticani e il MAXXI, finanziato da(main partner), Pulsee Energy e Alessia Zanelli, che si trasformerà in manifesto e che sarà pubblicato in ... Banca Ifis a fianco del Coni per sostenere i campioni azzurri del futuro Pedaliamo di più, ma in futuro due ruote, mezzi e sharing andranno integrate meglio, copiando l’Olanda e New York. Per capire come fare, Banca Ifis ha dedicato il nuovo Osservatorio Smart Mobility all ...Al Teatro Garibaldi di Modica fa tappa, mercoledì 4 gennaio alle ore 18.30, “Parola ai giovani. Generazioni a confronto”, il tour di Giovanni Caccamo e Cristina dell'Acqua che pone le “parole” al cent ...