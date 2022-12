Baidu - Nel 2023 aumenterà l' offerta di robotaxi in Cina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Con i permessi ottenuti a Pechino, la cinesepunta, nel, a raggiungere il record per la flotta dipiù grande del mondo. Il suo servizio di ride-hailing senza conducente, denominato Apollo Go, è già attivo nelle città di Wuhan e Chongqing: proprio a Wuhan, nel corso dell'anno, l'sarà estesa dalle 7.00 alle 23.00 ed il numero di veicoli disponibili sarà triplicato. A Pechino si inizia con 10 km quadrati. A Pechino, la sperimentazione inizierà con dieci vetture che si muoveranno nei 20 chilometri quadrati del Beijing Yizhuang Economic Development Zone, contro i 130 chilometri quadrati coperti a Wuhan, dove il bacino di utenti potenziali ha raggiunto 1 milione di persone. Secondo i dati forniti da, le vetture guidate dall'intelligenza artificiale hanno già percorso oltre ...

Con i permessi ottenuti a Pechino, la cinese Baidu punta, nel 2023, a raggiungere il record per la flotta di robotaxi più grande del mondo. Il suo servizio di ride-hailing senza conducente, denominato Apollo Go, è già attivo nelle città di Wuhan e Chongqing. Ora a Wuhan le persone possono prendere i robotaxi di Baidu tra le 7:00 e le 23:00 senza necessità di conducenti di sicurezza al volante.