Azzurri di nuovo al lavoro al Sussidiario

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Glihanno ripreso ad allenarsi questo pomeriggio alin vista della ripresa del campionato prevista per mercoledì 4 gennaio. Glisvolgeranno domani una doppia seduta, tra palestra e campo del Castellani, per poi tornare in campo giovedì pomeriggio. Nuova seduta sabato 31, al mattino e quindi lunedì pomeriggio, alle 15.00 al; lunedì e martedì mattina, con inizio alle ore 11.00 a porte chiuse, le ultime due sedute prima della sfida contro l’Udinese. Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

