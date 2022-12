Avete davvero bisogno di un' agenda motivazionale per migliorare il vostro anno?

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Puntuale come ognisi ripresenta il Calendario Filosofico, che vanta innumerevoli tentativi di imitazione e consta di un blocchetto di fogli bianchi, uno per giorno, che sotto la data recano citazioni sagge. Citazioni per modo di dire, in quanto a proclami sentenziosi di questo o quello psicologo ignoto si aggiunge qualche banalità attribuita a scrittori che non le devono la propria fama, nonché contorti lirismi la cui firma rimanda a ignoti nickname razziati dal web. Sagge per modo di dire, in quanto si tratta per lo più di paccottiglia, sia essa attribuita a Meister Eckhart o a Coelho, a Pirandello o a Sirenetta82. È un’operazione editoriale geniale nella sua semplicità, poiché gli acquirenti sembrano genuinamente persuasi che seguendo quelle trecentosessantacinque ingiunzioni la loro vita migliorerà. Infatti sulla copertina ...