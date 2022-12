Autostrade - Previsti rincari dei pedaggi per il 2023 | si va dall' 1 | 5 al 3 | 5%

Sky Tg24

... Friuli Venezia - Giulia ed Emilia - Romagna; il risanamento e potenziamento delleA19 ... in provincia di Taranto, per i quali sonoanche i servizi ambientali di raccolta e di ...... in regime di accordo quadro, per il risanamento e potenziamento delleA19 "Palermo ... in provincia di Ravenna, in Emilia - Romagna per i quali sonoanche i servizi di monitoraggio ... Traffico Capodanno, bollino rosso su alcune strade e autostrade: 5,4 milioni in viaggio Parla l’Aiscat. Intanto, l’Associazione Italiana Società Concessionarie e Trafori sottolinea come “in Italia è dal 2018 che i pedaggi autostradali non subiscono alcun incremento, diversamente da ...Prima di brindare al 2023, meglio fare un salto al distributore di carburante, per fare il pieno di benzina e gasolio. Si perché il 31 dicembre ...