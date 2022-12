Auto travolge ragazzo in bici | morto a 28 anni dopo una notte di agonia | ' Sbalzato per molti metri dopo l' incidente'

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Investito da un'mentre era in, un uomo di 28nellaall'ospedale di Pordenone . Il giovane è stato centrato in pieno nella tarda serata di giovedì mentre pedalava in viale ...

Incidente in bici, uomo travolto e ucciso da un': Alessandro aveva 47 anni. Lascia una figlia Suvdue ragazzi in bici e non si ferma: morto Manuel, aveva 16 anni. Era una promessa del ...L'è stata poi trascinata per oltre cento metri sulle rotaie fino all'arresto del convoglio. A bordo c'era un' intera famiglia , composta da due adulti e due bambini, che è rimasta ferita nello ... Auto travolge bambino in via Santa Margherita e scappa, il piccolo è grave E' morto nella notte all'ospedale di Pordenone il giovane abruzzese di 28 anni che nella tarda serata di ieri era stato investito da un'auto in uno dei viali centrali della città friulana ...