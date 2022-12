Auto elettrica | gli Usa aprono all’Ue per sgravi e sussidi green

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Washington ha fatto un altro passo verso la soluzione della diatriba commerciale con le capitali europee. Già a inizio dicembre il presidente statunitense Joe Biden aveva promesso di aggiustare l’Inflation Reduction Act (ilDeal Usa) per far sì che glie istatali a favore delle industrie nordamericane non avrebbero svantaggiato – perlomeno, non troppo – quelle degli alleati europei. Giovedì, l’amministrazione Usa ha fatto capire che userà un certo livello di flessibilità nell’implementazione delle misure pensate per favorire reshoring e adozione dei veicoli elettrici. Il segnale è arrivato con la pubblicazione di un white paper da parte del Dipartimento del tesoro, che adotterà una definizione espansiva dei Paesi che hanno un accordo di libero scambio con gli Usa – per cui non esiste una definizione ufficiale, e ...