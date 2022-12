Aurora Ramazzotti | la verità sulla gravidanza | “Volevi davvero un figlio adesso?”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Michelle Hunziker non vedeva l’ora che sua figliaavesse un. Erosha commentato che sua figlia Aury è pronta per un momento così importante, che l’amore che la lega a Goffredo Cerza è bellissimo.risponde alle domande dei follower e tra tutte arriva quella in cui le chiedono di dire la, sevoleva avere unin questo momento. Aury risponde scegliendo di pubblicare una foto del suo compagno, un’immagine tenerissima di Goffredo che coccola il suo gatto. “avere unin questo momento della tua vita?” la domanda è diretta e la risposta di ...