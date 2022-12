Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza | regalo «di famiglia» Consegna speciale in vacanza

ilgazzettino.it

Tommaso Zorzi è andato in vacanza in montagna con la sua amica. Peccato però che che il conduttore televisivo si sia sentito male, non potendo iniziare le sue vacanze invernali in maniera rilassata. Tramite un video postato su Instagram, il ...Una passione tramandata anche a sua figlia, incinta del suo primogenito, che anche con il pancione non rinuncia allo sport. In bikini bianco e senza trucco posa per i social ... Tommaso Zorzi scherza: «Pochissimo tempo rimasto...». Cosa succede in vacanza con Aurora Ramazzotti Tommaso Zorzi ha raccontato la sua disavventura su Instagram: "Sono stato svegliato da un forte dolore addominale". Come sta oraIl racconto di Tommaso Zorzi ha dell'incredibile. Su Instagram, l'influencer ha raccontato ai fan, utilizzando ampie dosi di ironia, uno spiacevole episodio capitato in ...