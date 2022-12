Atalantamania | per l’Europa serve motivazione | i veterani l’hanno smarrita?

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un passo indietro. L’Atalanta scende in campo 31 secondi dopo l’AZ Alkmaar e tanto basta per perdere l’ultimo test a sei giorni...

Calciomercato.com

BOGA -Boga invece, tra Marsiglia e Leicester, sembra essere rimasta solo la Fiorentina. Quasi impossibile chiederle i 23 milioni di euro spesi giusto un anno fail franco - ivoriano, più ...Con la cessione dell'ucraino, sarebbero solo una manciata i milioni da aggiungere sul piattoarrivare ai 20 chiesti dal club tedesco. SCALVINI - Non è ancora iniziato il mercato invernale, che ... Atalantamania: cercasi offerte per Malinovskyi e Boga! | Mercato ... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...