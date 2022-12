TGCOM

1 ARIETE Quando ti metti in te stessa di conquistare qualcuno, nemmeno Venere ti può fermare. 2 CAPRICORNO Sei consapevole di essere particolarmente attraente e affascinante. Qualcuno casca sempre ai ...3 GEMELLI Tra una chiacchiera e l'altra, ti ritroverai a letto con una persona incredibilmente. 4 TORO Il buon sesso va sempre a braccetto col buon cibo e il buon vino. Tu te lo ricordi sempre. Astro Sexy Parade: Top4 dei Segni felici in amore a S Silvestro Multiple Facebook posts falsely claim that major Malaysian news channel Astro Awani reported that Minister of Agriculture and Food Security Mohamad Sabu blamed the country's egg shortage on chickens ...Well, guess what! Your crush or partner might not be interested in the exact same plan as you. This is a great week for meeting new people and connecting with others, but make sure they're all ...