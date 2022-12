Assegno Unico | ora dipende tutto dal numero dei figli con la Finanziaria | nuove cifre

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Sull’cambiano tante cose perché Giorgia Meloni punta tantissimo su questo strumento per rilanciare la natalità. Come sappiamo la natalità nel nostro paese è bassissima perché le coppie hanno timore a mettere al mondo i. La ministra Roccella che è il nuovo capo del ministero per la famiglia ha ribadito ancora una volta che promuovere la natalità e l’obiettivo primario del suo ministero ma anche uno dei focus fondamentali del governo. Infatti il governo di Giorgia Meloni sostiene la natalità ma sostiene anche la maternità.(I Love Trading)Prima di vedere come cambia l’universale vediamo come il governo Meloni voglia imprimere una forte rivoluzione a tutte quelle politiche che sostengono proprio le famiglie con i ...

Sky Tg24

Il resto si divide traper i figli, flat tax, cuneo fiscale, pensioni, condoni e sanatorie. Fisco. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdici ...Per le donne aumenta il congedo per entrambi i genitori di un mese e investe nell'togliendo ai poveri del Reddito di cittadinanza. Fatti Meloni difende manovra e Nordio, ma non la ... Assegno unico per i figli, dai nuovi importi alle tempistiche: cosa cambia Il testo, licenziato dal Senato senza modifiche rispetto alla Camera, è stato firmato dal presidente Mattarella. Ecco i capitoli principali ...La manovra 2023 da 35 miliardi entra in dirittura d’arrivo. L’approvazione alla Camera è prevista nelle prossime ore dopo la fiducia votata con 221 voti. Poi il testo andrà al Senato per il… Leggi ...