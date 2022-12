Ascolti TV 29 dicembre 2022 | vittoria ai Soliti Ignoti - Il ritorno | montepremi vinto e gesto finale

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Come sono andati glitv del giorno 29? Giornata di lutto per il mondo del calcio che ha dovuto dire addio ad uno dei campioni che hanno scritto la storia di questo sport, Pelé. Per tale ragione Canale 5 ha scelto di mettere in stand-by la serie tv ‘Sissi 2' e commemorare l'ex calciatore brasiliano. Ad arricchire il tardo pomeriggio e la serata ci hanno pensato sia Amadeus che Flavio Insinna. Ai- Ilsi è tornati a fare festa.TV ieri 29Prime Time: Canale 5 cancella Sissi per Pelè Procede senza fermarsi il ciclo ‘Purché finisca bene – Una scomoda eredità' che ha con3.87 milioni di persone a scegliere Rai 1 (share pari al 22.6%). Nel giorno della scomparsa del compianto ...